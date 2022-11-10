Sık sık genç yeteneklere kadroda yer veren Jose Mourinho'nun son dönemde parlattığı isimlerden biri de 18 yaşındaki Cristiano Volpato oldu.

Bu sezon Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam altı maçta yer alan genç ofansif orta saha oyuncusu bu maçlarda bir kez gol atmayı başarırken bir kez de asist yaptı.





VOLPATO'NUN HİKAYESİ

15 Kasım 2003 yılında Avustralya'da İtalyan bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 2020 yılına kadar Avutralya'da Sydney United, Sydney FC ve Western Sydney Wandereres'ta forma giydi.

2020 yıında Roma'nın 17 yaş altı takımına 116 bin Euro karşılığında transfer oldu. 2022 yılına kadar alt yaş kategorilerinde forma giyen Volpato, Jose Mourinho tarafından as takıma alındı. Kısa sürede yeteneği ve tekniği ile dikkatleri çeken genç oyuncu İtalya U20 Milli Takımı'na da çağrılmayı başardı.





DAVETİ REDDETTİ

2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Avustralya'da Teknik Direktör Graham Arnold, Cristian Volpato ile ilgili bir itirafta bulundu.

Arnold, Volpato ile ilgili olarak, "Ona 26 kişilik kadroda olduğunu söyledim. Gidip düşünmek istedi. Çevresindeki insanlarla ve kariyerine yön vermesine yardımcı olan insanlarla konuşmak istedi.

Gece dönüş yaptı. Avustralya için Dünya Kupası'nda oynama teklifini reddetti. Sonuçta bu onun kararı" ifadelerini kullandı.

VOLPATO'DAN CEVAP

Graham Arnold'ın açıklamasının ardından dikkatleri üzerine toplayan Volpato da kendisine ait resmi Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Volpato yaptığı paylaşımda; "Uluslararası düzeyde aldığım varsayılan kararla ilgili birçok spekülasyon gördüm.

Gerçek şu ki; Profesyonel kariyerimin henüz başındayım ve tamamen Roma'ya odaklandım. Uluslararası düzey için by aşamada herhangi acele bir karar vermek, son derece erken olma riskini taşıyor.





Doğru olan kararı vermek için bolca zamanım olacak, ancak şu anda gelişmeye devam etmek için her gün daha sıkı çalışmaya odaklanmam gerektiğini biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Avustralya Teknik Direktörü Graham Arnold son olarak ise, "Cristian harika bir çocuk. Vermesi son derece zor bir karar ve çevresinde ona tavsiyelerde bulunan insanlar var.

Avustralya ve İtalya gibi oynayabileceği iki ülke varken bu büyük kararı verecek" dedi.