Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jude Bellingham, Beşiktaş karşısında etkili oldu. 2003 doğumlu İngiliz oyuncu önce takımını öne geçiren golü atarken ikinci golde de asist yapan isim oldu.

Bellingham geçen sezon Manchester City karşısında bir gol atarken Beşiktaş'a da açılış golünü attı. Bellingham böylece Mbappe'yi geçip Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 78 gün)