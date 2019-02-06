18 yaşındaki Arda Akbulut, kalesinde devleşti

Onur’un sözleşmesinin feshedildiği, Esteban’ın ülkesi Kosta Rika’nın Alajuelense takımına gittiği Trabzonspor'da kale 23 yaşındaki Uğurcan Çakır’ın olmuştu. 2001 doğumlu Arda Akbulut ise yedek file bekçisi olarak kadroda yer alıyordu.

Ancak Uğurcan sakatlanınca 18 yaşındaki kaleci dün Bordo-Mavili formayla ilk kez 11’de sahaya çıktı. Arda, Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde iç sahada Sivas Belediye’ye karşı 4-0 önde oldukları 72. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Genç file bekçisi Ümraniyespor maçının sonlarında Atabey’in yüzde yüzlük iki pozisyonunda gol izni vermedi.