Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Milliler, ilk yarıyı 38-29'luk skorla üstün kapatmayı başardı.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatıp öne geçen Slovenya, son çeyreğe 49-50'lik skor üstünlüğüyle girdi.

Son çeyrekte oyun ve skor hakimiyetini tekrar elde eden Milli Takımımız, karşılaşmadan 72-64'lük skorla galip ayrıldı.

Milliler, finalde Yunanistan - İspanya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılar'da Göktuğ Baş ve Alperen Şengün 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Mustafa Kurtuldum da 11 sayıyla oynadı.

Slovenya'da Gregor Glas 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Bine Prepelic de 13 sayıyla maçı tamamladı.