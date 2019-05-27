Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri’de başladı.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı.
İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı:
A Grubu:
Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54
Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 91-76
B Grubu:
Gaziantep Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67
Beylikdüzü Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83
C Grubu:
Yeşimspor- Balıkesir Basket: 112-54
TOFAŞ-Yeni Mamak Gençlik: 101-88
D Grubu:
Bornova Belediyesi- Selçuklu Basketbol: 76-71
Galatasaray-Fenerbahçe: 69-64