18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Zeytinburnu’nda gerçekleşecek

İSTANBUL, (DHA) - 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası maçları Türkiye’nin en büyük buz pistine ev sahipliği yapan Zeytinburnu’nda gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu Buz Pisti dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm müsabakaları, Zeytinburnu’nda oynanacak.

ÜCRETSİZ SEYREDİLEBİLECEK

Belçika, İsrail, İzlanda, Meksika, Tayvan ve Türkiye’nin mücadele edeceği şampiyonaya 6 ülkeden 200 sporcu, çok sayıda antrenör ve yöneticiler katılacak. Türkiye Milli Takımı şampiyonada, 11 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Tayvan, 12 Nisan Salı saat 20.00’de Belçika, 14 Nisan Perşembe saat 20.00’de İzlanda, 15 Nisan Cuma saat 20.00’de İsrail, 17 Nisan Pazar saat 20.00’de Meksika ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonanın finali ve kupa töreni 17 Nisan Pazar 22.30’da gerçekleşecek. Tüm müsabakalara seyirciler ücretsiz katılabilecek.

Maçlar TRT Spor kanalı ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.