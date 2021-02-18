Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 640 olduğunu belirtilirken, 83 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 31.981.492 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 27.821 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.241 olarak açıklandı



