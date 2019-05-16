18. Şampiyonluğa geçici çözüm

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu.

Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü. Takım otobüsünde şampiyonluk kupaları ve sayıları yazılırken; Sivas'taki zafer sonrası geçici bir çözüm bulundu. Takım otobüsü üzerinde yer alan Türkiye Kupası'nın altındaki 17 sayısının üzeri spreyle düzeltildi ve 18 yazıldı.

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