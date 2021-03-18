Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 902 olduğunu belirtilirken, 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 35.787.480 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 29.777 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 20.049 olarak açıklandı