18 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.771 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 62 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 299.810'a yükseldi, can kaybı ise 7.377 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.771 olduğunu belirten Bakan Koca, 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 9.076.278 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 299.810 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.377 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.