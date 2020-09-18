Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.771 olduğunu belirten Bakan Koca, 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 9.076.278 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 299.810 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.377 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.