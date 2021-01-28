175 milyon TL’lik yatırım

Bakan Kasapoğlu, "175 milyon lirayı aşan tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

İşte yapılacak yatırımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca imzalanan protokol kapsamında Balıkesir’in 20 ilçesine yapılacak yatırımlar şu şekilde: 10 yüzme havuzu, 1 büyük, 1 ilçe tipi, 6 tip gençlik merkezi, 1 adet 500 seyircili, 1 adet 250 seyircili spor salonu, 1 cep spor salonu, 3 spor salonu, 26 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet üç kulvarlı yürüyüş yolu, 1 atletizm pisti, 1 koşu yolu, 8 açık tenis, 2 kapalı tenis kortu yapımı.