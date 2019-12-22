17 yıllık hasreti bitiren adam İlhan Palut!

Göztepe, Galatasaray’a karşı 17 yıllık galibiyet özlemine son verdi. İzmir ekibi, güçlü rakibini en son 3 Mart 2002’de yenmişti. O dönem Lucescu’nun çalıştırdığı Galatasaray’ı 2-0 yenen Göz Göz, sonrasındaki 6 maçtan ise yenik ayrıldı. İlhan Palut’un takımın başına geçmesiyle 6 maçta 11 puan toplayan Göz Göz, dün de 2-1’le sahadan zaferle ayrılarak hem kabus seriye son verdi hem de 23 puana ulaşarak gözünü üst sıralara dikti. Lisansı yeterli olmadığı için basın toplantısına katılamayan Palut kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Takımımız çok iyi mücadele etti, oldukça fazla pozisyona girdi. Oyuncularımızın reaksiyonları isteklerimizle örtüşüyordu. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.