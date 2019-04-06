17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası 04-06 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın Cesky Krumlov şehrinde sona erdi. 17 yaş aldı milliler şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladılar.

17 ülkeden 211 sporcunun katıldığı turnuvada milli takımdan Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Orçun Öztürk, Taha Emirhan Budak, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Behiye Bodur, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Kerem Ahmet Özder, Kerem Çınar, Firdevs Karaaslan ve Nurgül Yılmaz 5 ayrı kategoride madalya mücadelesi verdi.

Tek Bayanlarda Ayça Özgür sırasıyla Slovakyalı rakibi Lea Vybochova'yı 2-0, Macaristanlı rakibi Anna Bozsogı'yı 2-0, Polonyalı rakibi Joanna Podedworny'u 2-0, Slovakyalı rakibi Sofia Slosiarikova'yı 2-0 ve yarı finalde Rus rakibi Sofiia Doroshenko'yu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Rus rakibi Mariia Golubeva'ya 2-0 mağlup olan Özgür, kategoriyi ikinci olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tek Erkeklerde Hasan Berkay Günbaz sırasıyla Polonyalı rakibi Adrian Krawczyk'ı 2-0, Estonyalı rakibi Mario Kirisma'yı 2-0, Macar rakibi Kristof Toth'u 2-0, Alman rakibi Kian-Yu QEI'yi 2-1 ve yarı finalde Polonyalı rakibi Andrej Niczporuk'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ise Alman rakibi Malik Bourakkadi'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda takım arkadaşları Nurullah Saraç kategoriyi üçüncü olarak tamamlandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Çift Bayanlarda Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş, sırasıyla Çekyalı rakipleri Barbora Johnova-Tereza Solarova'yı 2-0, Polonyalı rakibi Julia Plawecka-Daria Zimnol'u 2-0, Estonyalı rakipleri Catlyn Kruus-Ramona Üprüs'ü 2-0 ve yarı finalde Rus rakipleri Ekaterina Kazantseva-Ekaterina Tarasova'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldiler.

Finalde ise Alman rakipleri Leonie Schindler-Florentine Schöffski'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldular.

Çift Erkeklerde Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç, sırasıyla Alman rakipleri Kilian Maurer-Jarne Schlevoigt'i 2-0, Polonyalı rakipleri Dominik Kwinta-Piotr Liszka'yı 2-0, Polonyalı rakipleri Jakub Melaniuk-Szymon Slepecki'yı 2-0, yarı finalde Egor Borisov-Ilya Kim'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldiler.

Finalde ise Malik Bourakkadi-Kian-Yu QEI'yu 2-1 mağlup ederek altın madalya kazandılar. Aynı zamanda takım arkadaşları Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder çifti de kategoriyi üçüncü olarak tamamlandılar ve bronz madalyanın sahibi oldular.

Karışık Çifter Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak ise, Çekyalı rakipleri Vrastislav-Ema Stankova'yı 2-0, Polonyalı rakipleri Mikolaj Szymanowski-Anastasiia Kosenchuk'u 2-0, Rus rakipleri Egor Borisov-Mariia Golubeva'yı 2-0 ve yarı finalde Alman rakipleri Jarne Schlovoigt-Julia Meyer'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldiler. Finalde ise Rus rakipleri Vladislav Dobychkin-Sofiia Doroshanko'ya 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, alınan başarılara çok sevindiğini dile getirerek, "30 Ağustos - 07 Eylül 2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan 17 Yaş Avrupa Şampiyonası öncesi bu başarılar Milli Takımımıza daha çok moral oldu" dedi.

Çekya'da kazandıkları tecrübeler sayesinde Avrupa Şampiyonası'na daha verimli hazırlanacaklarına inandığını ifade eden Özmekik, "Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederim'' dedi.

DHA