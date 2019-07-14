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17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

14 Temmuz 2019, Pazar 22:09
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17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

ANKARA (DHA) - 13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde düzenlendi.
3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi.  Türkiye'yi temsil eden Badminton Milli Takımı, mücadele sonunda 5 kategoride de şampiyon olurken, 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.
Millilerin elde ettiği sonuçlar şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç - 2. Hasan Berkay Günbaz 
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür 
Çift Erkekler: 1. Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz - 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir 
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin 
Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş 
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada milli badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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