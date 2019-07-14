17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

ANKARA (DHA) - 13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde düzenlendi.

3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi. Türkiye'yi temsil eden Badminton Milli Takımı, mücadele sonunda 5 kategoride de şampiyon olurken, 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.

Millilerin elde ettiği sonuçlar şu şekilde:

Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç - 2. Hasan Berkay Günbaz

Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür

Çift Erkekler: 1. Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz - 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir

Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin

Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada milli badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)