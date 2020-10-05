17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Slovakya’yı 3-0 (25-11, 25-15, 25-17) mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve namağlup liderliğini korudu.
Millilerimizde Ege Melisa 12, Deniz Nazlıcan 11 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Dalia ve Pelin 9’ar, Özlem 8, Özge 2, Aleyna ve Miray ise 1’er sayıyla eşlik etti.
SLOVAKYA-TÜRKİYE: 0-3
HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Endri Zgrui (Arnavutluk)
SALON: SC Verde
SLOVAKYA: Fricova, Cilijakova, Siladiova, Valentova, Boledovicova, Slivkova, Justhova (L) (Hrusecka, Haskova, Jozekova, Stermenska)
TÜRKİYE: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Miray, Dilay)
SETLER: 11-25, 15-25, 17-25
SÜRE: 64 dakika (18,22,24)
U17 Kız Milli Takımımız, grubunda beşinci ve son maçında, 06 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.00’da ev sahibi Karadağ ile karşılaşacak.