17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Slovakya’yı 3-0 (25-11, 25-15, 25-17) mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve namağlup liderliğini korudu.

Millilerimizde Ege Melisa 12, Deniz Nazlıcan 11 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Dalia ve Pelin 9’ar, Özlem 8, Özge 2, Aleyna ve Miray ise 1’er sayıyla eşlik etti.

SLOVAKYA-TÜRKİYE: 0-3

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Endri Zgrui (Arnavutluk)

SALON: SC Verde

SLOVAKYA: Fricova, Cilijakova, Siladiova, Valentova, Boledovicova, Slivkova, Justhova (L) (Hrusecka, Haskova, Jozekova, Stermenska)

TÜRKİYE: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Miray, Dilay)

SETLER: 11-25, 15-25, 17-25

SÜRE: 64 dakika (18,22,24)

U17 Kız Milli Takımımız, grubunda beşinci ve son maçında, 06 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 21.00’da ev sahibi Karadağ ile karşılaşacak.