17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Ankara’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri final maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti. Elemeleri namağlup şampiyon olarak tamamlayan Milliler, 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan’ın ortaklaşa yapacağı 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

Öte yandan günün diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Klasman Maçı | Kosova-Karadağ: 3-0 (25-13, 25-23, 25-21)

Üçüncülük Maçı | Yunanistan-Romanya: 3-0 (26-24, 25-18, 25-20)

SALON: TVF Beştepe

BULGARİSTAN: Parapunova, Angelova, Mlyakova, Todorova, Petrova, D.Ivanova, Ninova (L) (S.Ivanova, Nedyalkova (L), Zhekova, Kitipova, Dyankova, Veneva)

TÜRKİYE: Kardelen, Eslem, Duru Şah, Ceylin, Ceyda, Begüm, Ece (L) (Melis, Zeynep Nur (L), Ceren)

SETLER: 19-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 77 dakika (24′,26′,27′)



