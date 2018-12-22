Eskrimde Yıldızlar 17 Yaş Altı Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, Adıyaman’da başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 29 ilden 59 kulüp ile 417 sporcu katılıyor.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın eskrimde başkent konumuna geldiğini belirterek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu alanda yaklaşık 44 milli sporcu ve 500 aktif sporcuya sahip olduklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat da, Adıyaman’ın eskrimde iyi bir yerde olduğunu belirtti.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

AA