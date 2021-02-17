Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 649 olduğunu belirtilirken, 86 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 31.866.086 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 27.738 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.325 olarak açıklandı



