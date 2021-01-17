Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 803 olduğunu belirten Bakan Koca, 165 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 27.066.653 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 23.997 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.436 olarak açıklandı



