A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz ile özdeşleşen 17 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu.

Portekiz mağlubiyetinin ardından Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıklarken kendisi ile özdeşleşen 17 numaralı formayı Cengiz Ünder'e bıraktı. Türkiye-İtalya maçına 17 numaralı forma ile çıkan yetenekli futbolcu formanın yeni sahibi oldu.

Cengiz Ünder, daha önceki maçlarda 7 numaralı formayı tercih ediyordu. Cengiz Ünder'den boşalan 7 numaralı formayı ise Berkan Kutlu aldı.