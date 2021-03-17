17 Mart Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 869 coronavirüs hastası tespit edildiği, 73 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 29.696 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 18.912 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 869 olduğunu belirtilirken, 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 35.603.028 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 29.696 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 18.912 olarak açıklandı