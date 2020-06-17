Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 1.429 olduğunu belirten Bakan Koca, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.773.904 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 182.727 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.861 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.