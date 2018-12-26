17 haftanın en iyisi Eren Derdiyok!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Eren Derdiyok oldu. Sezon başında Gomis’in ayrılmasıyla tek santrfor olarak sezona başlayan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Eren, ligde kaydettiği 7 golle, 3 büyüklerin en fazla skor üreten ismi olmayı başardı.

Eren’i 6 golle başka bir Galatasaraylı Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek 5, Fenerbahçeli Ayew ise 4 gol buldu.

Siftahı olmayanlar var Kartal’da Love’un 3, Güven’in 2 golü var, Larin’in siftahı yok. Fener’de ise Slimani 1 kez ağları havalandırdı, Frey’in 3 golü var, Soldado da henüz golle tanışamadı.

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