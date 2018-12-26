17 haftanın en iyisi Eren Derdiyok!

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada, üç büyükler arasındaki en skorer isim, 7 golle Eren Derdiyok oldu. Tecrübeli santrforu 6 golle Onyekuru takip ediyor. Beşiktaş’tan Pektemek’in 5, Fenerbahçe’den Ayew’in ise 4 golü var.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:41
- A +
17 haftanın en iyisi Eren Derdiyok!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Eren Derdiyok oldu. Sezon başında Gomis’in ayrılmasıyla tek santrfor olarak sezona başlayan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Eren, ligde kaydettiği 7 golle, 3 büyüklerin en fazla skor üreten ismi olmayı başardı.

Eren’i 6 golle başka bir Galatasaraylı Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek 5, Fenerbahçeli Ayew ise 4 gol buldu.

Siftahı olmayanlar var Kartal’da Love’un 3, Güven’in 2 golü var, Larin’in siftahı yok. Fener’de ise Slimani 1 kez ağları havalandırdı, Frey’in 3 golü var, Soldado da henüz golle tanışamadı.

Bu haberi de okudularManchester United ve Ozan Kabak iddiaları bitmiyor!


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.