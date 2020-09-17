17 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.648 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 66 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 298.039'a yükseldi, can kaybı ise 7.315 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.648 olduğunu belirten Bakan Koca, 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 8.965.165 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 298.039 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.315 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.