17 eksikle hedef Rize!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.
A Milli Takım’ın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş’in yokluğunda idman, yardımcı antrenörler Guti Hernandez ve Şeref Çiçek yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmana milli takımda olan; Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan Özyakup, Gökhan, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel, Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.