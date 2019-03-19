17 eksikle hedef Rize!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.

19 Mart 2019, Salı 06:14
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17 eksikle hedef Rize!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.

A Milli Takım’ın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş’in yokluğunda idman, yardımcı antrenörler Guti Hernandez ve Şeref Çiçek yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana milli takımda olan; Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan Özyakup, Gökhan, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel, Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

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