İzmir, Bosnak Hersek'in düzenlediği önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak. Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Herseklilerin katılacağı İzmir'deki organizasyon büyük heyecana sahne olacak. Takımların bugün İzmir'e gelmesiyle başlayan şampiyonada maçlar 21 Mayıs Cumartesi günü Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Bosna Hersekli oyunculardan kurulu Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'den ikişer takım, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ile İsviçre'den birer takım olmak üzere şampiyonaya toplam 15 takım katılacak.

Grup maçları cumartesi saat 10.00'da başlayacak ve karşılaşmalar 10'lar dakikalık tek devre olarak oynanacak. Çeyrek ve yarı final maçları saat 14.30'da başlayacak. Şampiyonanın final karşılaşması saat 17.00'de yapılacak. Final karşılaşmasında 10'ar dakikalık çift devre sonucunda kupa sahibini bulacak.

DHA