Gelecek vaat eden futbolcuları yakın takibe alan Barcelona, Uruguay'ın 16 yaşındaki futbolcusu Nicolas Siri'yi transfer listesine ekledi.

Uruguay'ın Danubio takımında forma giyen genç forvet, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. 5 maçta 4 gol imza atan Siri, bu gollerin hepsini son iki haftada attı. İlk golünü 12. haftada Nacional'e karşı atan Nicolas Siri, geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve 5-1 sona eren Boston River maçında yaptığı hat trick ile dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona'nın gelişimin yakından takip ettiği golcü futbolcunun transferi için 2 yıl beklemek zorunda Nitekim, Siri'nin 18 yaşını doldurmadan ülke dışına çıkmasına izin verilmiyor.