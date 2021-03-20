16'lık golcü, Barcelona'nın radarında
Barcelona, geleceğin yıldızı olarak görülen ve atığı gollerle adından söz ettiren 16 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Nicolas Siri'yi takibe aldı. Uruguay'da Danubio forması giyen Siri oynadığı 5 maçta 4 gole imza attı.
Gelecek vaat eden futbolcuları yakın takibe alan Barcelona, Uruguay'ın 16 yaşındaki futbolcusu Nicolas Siri'yi transfer listesine ekledi.
Uruguay'ın Danubio takımında forma giyen genç forvet, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. 5 maçta 4 gol imza atan Siri, bu gollerin hepsini son iki haftada attı. İlk golünü 12. haftada Nacional'e karşı atan Nicolas Siri, geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve 5-1 sona eren Boston River maçında yaptığı hat trick ile dikkatleri üzerine çekti.
Barcelona'nın gelişimin yakından takip ettiği golcü futbolcunun transferi için 2 yıl beklemek zorunda Nitekim, Siri'nin 18 yaşını doldurmadan ülke dışına çıkmasına izin verilmiyor.