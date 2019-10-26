162 gün sonra bir rövanş daha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasında ilginç bir rövanş yaşanacak. Yarın oynanacak derbi, iki teknik adamı 162 gün sonra karşı karşıya getirecek.

Geçtiğimiz sezon ikili arasında büyük bir rekabet yaşanmıştı. O dönem Başakşehir’i çalıştıran Avcı, Cim Bom’la aradaki puan farkı 8’e çıkınca, Mart ayında yaptığı bir açıklamada, “Biz kazandıkça Galatasaray’ın kimyası bozulacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler Galatasaray cephesinden büyük tepki çekmiş, Terim ise “8 de kapanır 18 de” diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

Şartlar farklı, ama...

Puan savaşı kıyasıya devam ederken, ligin 33. haftasında 19 Mayıs 2019’da taraflar Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelmiş, Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. İşte bu maçtan tam 162 gün sonra, Avcı bu kez Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak Fatih Terim’in karşısına çıkacak. Şartlar farklı, ancak ortam biraz gergin.

Öyle ki Terim bir kez daha Avcı’yı mağlup etmeyi başarırsa, meslektaşı bu defa şampiyonluğu kaybetmek bir yana, Beşiktaş’taki görevine veda edebilir. İşte bu açıdan bakıldığında, Vodafone Park’taki mücadelenin nefes kesecek türden bir 90 dakikaya sahne olacağını tahmin etmek güç değil.