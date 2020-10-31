Gazetenin “16 yaşındaki Tahsin her zaman İtalya’yı düşlüyor” başlığını kullandığı haberde, Alpaslan Tahsin’in Lazio’nun radarında kalmaya devam edeceği belirtildi. Genç oyuncunun da bir gün İtalya’da top koşturmak istediği ve hedefinde Serie A’da oynamak olduğu ifade edildi. Ayrıca Alpaslan Tahsin ile Fiorentina ve Bologna kulüplerinin de yakından ilgilendiği hatırlatıldı.

Corriere dello Sport, Türk takımının başkanı Yüksel Yıldırım’ın özellikle genç futbolculara yatırım yaptığını, bu kapsamda genç oyuncu Alpaslan Tahsin’i de Samsunspor Futbol Akademisi’ne kazandırdığı yazıldı.

2004 doğumlu Batı Trakya Türkü aileden gelen Tahsin’in büyük hayalleri olduğu belirtildi.

Alpaslan Tahsin, eğitimini de Samsun’da Uğur Kolejinde sürdürecek.