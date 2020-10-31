16 yaşındaki Alpaslan Tahsin'in hayali İtalya'da oynamak

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, PAOK Komotini takımında forma giyerken, Lazio’nun da izlediği genç oyuncu Alpaslan Tahsin'in Samsunspor’a imza attığını yazdı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
- A +
16 yaşındaki Alpaslan Tahsin'in hayali İtalya'da oynamak

Gazetenin “16 yaşındaki Tahsin her zaman İtalya’yı düşlüyor” başlığını kullandığı haberde, Alpaslan Tahsin’in Lazio’nun radarında kalmaya devam edeceği belirtildi. Genç oyuncunun da bir gün İtalya’da top koşturmak istediği ve hedefinde Serie A’da oynamak olduğu ifade edildi. Ayrıca Alpaslan Tahsin ile Fiorentina ve Bologna kulüplerinin de yakından ilgilendiği hatırlatıldı. 

Corriere dello Sport, Türk takımının başkanı Yüksel Yıldırım’ın özellikle genç futbolculara yatırım yaptığını, bu kapsamda genç oyuncu Alpaslan Tahsin’i de Samsunspor Futbol Akademisi’ne kazandırdığı yazıldı. 

2004 doğumlu Batı Trakya Türkü aileden gelen Tahsin’in büyük hayalleri olduğu belirtildi.

Alpaslan Tahsin, eğitimini de Samsun’da Uğur Kolejinde sürdürecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...