16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Slovenya’da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur maçlarına çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek elemelerde milliler, E Grubu’nda finallere kalabilmek için Slovenya, Avusturya ve Portekiz ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nın gruptaki maç programı şöyle:

Yarın:

TSİ 17.00 Avusturya-Türkiye

7 Mayıs Cuma:

TSİ 17.00 Türkiye-Portekiz

8 Mayıs Cumartesi:

TSİ 20.00 Türkiye-Slovenya

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. turunda gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde yapılacak.