16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Danimarka’ya mğlup oldu: 53-54

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen şampiyonanın 13-16 klasman maçında milliler, Jane Sandanski Spor Salonu’nda Danimarka ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-8 geride tamamlayan ay-yıldızlı ekip, devre arasına 35-27 geride girdi. İkinci yarıda farkı kapatmasına rağmen milliler üçüncü çeyreğini 43-41 geride kapattığı maçı 54-53 kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından bir sonraki Avrupa Şampiyonası’nda A Ligi’nde mücadele etme hakkını kaybeden milliler, bugün İsveç ile sonuncu olmamak için karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 12.30’da başlayacak.