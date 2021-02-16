16 Şubat Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 658 coronavirüs vakası tespit edildiği, 90 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 27.652 oldu
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 658 olduğunu belirtilirken, 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 31.748.965 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 27.652 olduğu kaydedildi.
Vaka sayısı ise 7.906 olarak açıklandı