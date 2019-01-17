16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu devir etti mi?

Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyordu. 16 Ocak Şans Topu sonuçları her hafta olduğu gibi bu Çarşamba da Milli Piyango İdaresi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Şans Topu ve Şans Topu sonuçlarına dair tüm detay ve bilgiler haberimizde...

16 Ocak Şans Topu sonuçları ​

09 - 12 - 18 - 20 - 23 + 01

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 645.514,15 TL

5 bilen kişi sayısı : 21 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.074,00 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 206 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 314,15 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,05 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 5.161 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,55 TL

3 bilen kişi sayısı : 89.128 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 45.358 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 144.313 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Şans Topu'nun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU'NDA KAZANMA İHTİMALLERİ

Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Şans Topu ne zaman oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Şans Topu ödemeleri nereden yapılır?

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu ödemelerini ne zaman alabiliriz?

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Şans Topu hakkında bilinmesi gerekenler...

Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.

Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.

Şans Topu oynarken dikkat edilmesi gerekenler...

Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.

Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.

Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.

Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Yırtılmış Şans Topu oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.

Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.



