15 yaşındaki Coco Gauff, son şampiyon Osaka’yı eledi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta 15 yaşındaki ABD’li Coco Gauff, son şampiyon 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka’yı 3. turda eledi. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün akşam seansı, yapılan maçlarla başladı.

Tek kadınlarda 67. sırada yer alan Gauff, ilk defa mücadele ettiği Avustralya Açık ana tablosunda karşılaştığı Japon Osaka’yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı. Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut, klasmanın 39. sırasındaki Marin Cilic’e 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 ve 6-3’lük setlerle 3-2 mağlup olarak 3. turda elendi.

İSTANBUL (AA)