Yunanistan’ın PAOK Komotinis takımında top koşturan 15 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle şimdiden Avrupa’nın birçok önemli ekibinin yakından takip ettiği bir isim hâline geldi. İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport da bugün yeni kuşağın parlayan oyuncularını tanıttığı köşesinde Türk oyuncuya yer verdi.

Topla adeta tenis oynar gibi oynadığı ve saha içindeki çok yönlülüğüyle dikkati çektiği ifade edilen Tahsin’in hücuma yönelik orta saha olarak da görev yaptığı belirtildi. Alpaslan Tahsin’in gençler ligindeki takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olduğu vurgulanırken geçen yıl 24 gol, 30 asist yaptığına dikkat çekildi. Gazetenin haberinde Tahsin’in henüz 15 yaşında olmasına rağmen daha şimdiden Avrupa’nın pek çok kulübünün radarına girdiği de öne sürüldü.

Yunanistan’ın PAOK Komotinis takımında top koşturan genç yeteneğin peşinde İtalya’dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan’ın; İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla’nın; Türkiye’den de üç büyüklerin olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin’i transfer etmeye en yakın kulübün şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü ifade edildi.

Bir dönem Roma’da da görev yapan ve Sevilla’nın “genç yetenek avcısı” olarak bilinen sportif direktörü Monchi’nin Tahsin’e profesyonel sözleşme önerme hazırlığında olduğu kaydedildi. Genç oyuncunun idolünün ise Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu belirtildi.

Dündar KEŞAPLI - ROMA