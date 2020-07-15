Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 8 Temmuz’da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 947 olduğunu belirten Bakan Koca, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 4.017.498 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 215.940 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.419 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.











