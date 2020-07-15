15 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 947 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 215.940'a yükseldi, can kaybı ise 5.419 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 8 Temmuz’da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 947 olduğunu belirten Bakan Koca, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 4.017.498 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 215.940 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.419 olduğu kaydedildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.