15 Temmuz Tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şehitlerin anılacağı törenler yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek.

Peki, kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler işlemlerini yapabilecek mi?

15 TEMMUZ 2020 RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle yarın resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. 16 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibarense bu kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Konuyla ilgili önceden resmi bir açıklama yapılmadığı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması beklenmiyor.

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER NELER?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün ardından, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yılın geri kalanındaki resmi tatiller olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olarak idrak edilecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ'UN ÖNEMİ

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Darbe girişiminde 248 kişi hayatını kaybetmiştir.