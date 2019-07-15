15 Temmuz Golf Turnuvası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Serik Kaymakamlığı ve Taurus Golf Club işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen golf turnuvası, Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Club'da gerçekleştirildi. Turnuvada Deniz Çuha şampiyon olurken, Süleyman Akay ikinci, Sadık Volkan Biner de üçüncü oldu. 40 golfçünün katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Haluk Şimşek tarafından verildi.

Kaymakam Şimşek yaptığı açıklamada, "Hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutturmamak için, zihinlere kazımak için bugün burada olduğu gibi farklı etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız vatandaşımızın zihninde 15 Temmuz gerçeğini diri tutabilmek. 15 Temmuz gecesini unutmamak gerekir. 15 Temmuz gecesini unutursak, o hainler tekrar cesaretlenir, tekrar aynı hainlikleri yapmaya kalkışabilir. İşte bu nedenle milletimizin zihninde 15 Temmuz gecesinin unutulmaması lazım. Tüm şehitleri rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

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