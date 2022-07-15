15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası'na, Taurus Golf Kulüp üyelerinden 40 golfçünün katıldı. Maxx Royal Golf sahasında gerçekleştirilen ve 2 kategoride düzenlenen turnuva sonunda A kategorisinde birinci Ercan Çek, ikinci Nurettin kantarcı, üçüncü Hasan Ceylan, B kategorisinde birinci Devrim Yıldırım, ikinci İdris Baki, üçüncü Selim Karaçaylı oldu. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünü ise Fahir Telli aldı. Turnuvanın gross şampiyonluğunu Cengiz Gülmez kazandı.

Turnuvada dereceye girenleri ödülleri Taurus Golf Kulübü üyesi Ali Şahin verdi.

Calista Otel Genel Müdürü ve takım kaptanı Ali Kızıldağ, "Bugün Türk demokrasisi açısından çok önemli bir gün. Demokrasi çok enteresan bir şey. Sağlık gibi kaybederseniz bir daha alamazsınız ve geri gelmez. Onun için her Türk bireyinin en önemli görevlerinden birisi Türk demokrasisine sahip çıkmaktır. Bu özel günde böyle bir organizasyon yapıldığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan da, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bu yıl 6. yıl dönümü. Biz de kulüp olarak bu önemli günde bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz golf turnuvasını tamamladık. Çok mutluyuz. Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamızı her yıl düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA)