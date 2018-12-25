15 tatil ne zaman başlayacak? 2019 Okullar ne zaman tatil olacak?

Milyonlara aile ve öğrenci 15 tatil ne zaman, Okullar ne zaman kapanacak? Sorularının cevaplarını bekliyordu. Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 18 Ocak 2019 Cuma günü öğrenciler son defa okula gidecek ve 4 Şubat 2019 günü ders başı yapacak.

15 Tatil ne zaman başlayacak?

Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, 15 tatilde dinlenmek için geri sayıma geçti. 15 tatil, Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 18 Ocak 2019 Cuma günü öğrenciler son defa okula gidecek ve 4 Şubat 2019 günü ders başı yapacak. Böylece yarıyıl tatili (sömestr) 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmış olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün?

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

YILLIK İZİN

2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.