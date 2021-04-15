Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2845 olduğunu belirtilirken, 297 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 42.828.122 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 35.031 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 61.400 olarak açıklandı