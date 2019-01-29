15 maçta 118 golle gelen şampiyonluk

Trabzon 2. Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sebat Gençlikspor, oynadığı 15 maçta 118 gol atıp 4 gol yiyerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu.

Trabzon’da 1923 yılında kurulan ve kadrosunda Şenol Güneş, Faruk Nafız Özak ve Cemil Usta gibi önemli isimlerin forma giydiği Akçaabat Sebatspor, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Süper Lig’de mücadele etti.

Süper Lig’in ardından amatör lige kadar düşen Karadeniz ekibi, bir süre önce ise maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandı. İlçede futbol altyapısının sürdürülmesi amacıyla Akçaabat Sebatspor’un yerine kurulan Sebat Gençlikspor ise Trabzon 2. Amatör Ligi’nde mücadele etmeye başladı.

Ligde 10 takım bulunurken, sezonun ilk yarısını 24 puanla birinci sırada bitiren Sebat Gençlikspor, ligin bitimine 3 hafta kala rakibi Zaferspor’u 16-0 yenerek 42 puanla şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi. Oynadığı 15 maçta rakip fileleri 118 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Altyapıdan yetişen futbolcularıyla başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Sebat Gençlikspor Teknik Direktörü Veysel Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1986 yılından bu yana sporun içerisindeyim. Takımın altyapısına uzun yıllar hizmet verdim. Şimdi de amacımız gençlerimizi yetiştirmek ve Türk futboluna kazandırmak." dedi.

Genç ve yetenekli bir takıma sahip olduklarını, futbolcuların birbirleriyle olan uyumu sayesinde şampiyonluğa uzandıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Kötü oynayarak tesadüfen bir maç kazanırsınız, ama iyi oynayarak tesadüfen bir maç kaybedersiniz. Biz de ligde bir maç kaybettik. Bugünkü müsabakayı da kazanarak matematiksel olarak şampiyonuz. Bazı takımlar maçlara eksik çıkabiliyor. 2. amatör kümede altyapısı ve hedefi olmayan takımlar da var. Bazen bir maçta kendi kendime şu maç bitse de gitsek diyorum çünkü üzülüyoruz. Takımımız bu anlamda 1. amatöründe üzerinde bir kadroya sahip. İçlerinde 2. ve 1. ligde oynayabilecek kapasitede futbolcularımız var."

- "Duygusallık olmasaydı en az 50 gol daha atabilirdik"

Takımın bu sezon gol yollarında etkili bir performans sergilediğine işaret eden Çelik, futbolcularının rakip takım oyuncularıyla da kimi zaman ilginç diyaloglara girebildiğini söyledi.

En farklı galibiyeti Zaferspor’a karşı elde ettiklerini (17-0) anımsatan Çelik, "Bütün oyuncularımız altyapımızdan yetişti. Gol sayımız daha da artabilir ama sporcularım biraz duygusal. Rakip takımlardaki arkadaşları maç sırasında ’daha atmayın’ gibi sözler söylüyor. Duygusallık olmasaydı en az 50 gol daha atabilirdik. " ifadelerini kullandı.

Çelik, Sebat Gençlikspor’un kuruluşu bakımından önemli bir kulüp olduğuna da değinerek, "Sebatspor 1923 yılında kurulmuş bir çınardır. Maalesef 2000’li yıllardan sonra istenilen sonuçlar alınamadı ve kulüp kapandı. Bu takımı yaşatmak için Cumhuriyet dönemindeki ismi alarak Sebat Gençlikspor oldu. O isme layık olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü Sebat kelimesi içeriği açısından sözde durmak, sadık kalmak ve özünde bir olmak gibi önemli anlamları barındırmaktadır. Bizde o zihniyetle oyuncularımızı yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "’Daha fazla atmayın, attığınız yeter’ gibi sitemler oluyor"

Attığı 45 gol ile ligin ve takımının en çok gol atan oyuncusu olan Esat Köleoğlu ise 6 senedir Sebat Gençlikspor’da oynadığını, en fazla gol sayısına ise bu sezon ulaştığını kaydetti.

Çoğu maçta farklı skorlar elde ettiklerini ve sonrasında bazı diyaloglar yaşadıklarına işaret eden 19 yaşındaki genç futbolcu, "Rakip takımdaki arkadaşlarla ilginç diyaloglar yaşıyoruz. Gollerin ardından fark açılınca ’daha fazla atmayın, attığınız yeter’ gibi sitemler oluyor. Ancak geçen sene çok kötü bir sezon geçirmiştik ve bize de kimse acımadı. Biz de rakibe acıdığımız zaman aynı duruma düşmeyeceğimizin garantisi yok. Bu şekilde güzel oynuyorken gol fırsatlarını da her zaman değerlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tek amaçlarının ligde şampiyonluğu elde etmek olduğunu ve bunu da başardıklarını anlatan Köleoğlu, "Takım olarak ligdeki maçlarda çok fazla gol sayısına ulaştık. Ancak takımda kimin gol attığından ziyade kazanmak birinci önceliğimiz. Sonuçta maç bittiğinde sezon boyunca hedeflediğimiz şampiyonluk geliyor. İlk günden bu yana da hedefimiz hep şampiyon olmaktı. Bugünde bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." yorumunu yaptı.

AA