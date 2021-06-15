Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 532 olduğunu belirtilirken, 84 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 57.447.635 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 48.879 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.955 olarak açıklandı