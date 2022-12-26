FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir uygulamaya giderek maçlardaki duraklama anlarını daha detaylı hesaplayarak devre sonlarına eklemişti. Turnuvanın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 15. haftası dün sona erdi ve Dünya Kupası'ndaki uygulma Türkiye'de de hayata geçirildi. İşte detaylar...









Fenerbahçe mağlubiyetle başladı

Dünya Kupası'na verilen ara öncesinde lider durumda bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı. Fırtına sahadan 2-0 galip ayrılarak ezeli rakibine büyük bir darbe vurdu. Galatasaray 'ın da kazanmasıyla fenerbahçe liderlik koltuğunu kaybetti.

Kartal puan kaybına devam ediyor

Yaşana teknik direktör değişiminin ardından lige yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş , Gaziantep FK deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen Weghorst'un golüyle 1 puanı kurtardı.

Yeni lider Galatasaray

Dünya kupası öncesi iyi bir form tutan Galatasaray, turnuva sonrasında da formunu sürdürdü. Sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, veteran golcüsü Gomis'in iki golüyle sahdan 2-1 galip ayrıldı ve ligin yeni lideri oldu.

İşte Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalardaki uzatma dakikaları:

Antalyaspor-Ankaragücü: 13 dakika

Ümraniyespor-Başakşehir: 16 dakika

Hatayspor-Giresunspor: 14 dakika

Kasımpaşa-Sivasspor: 15 dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe: 17 dakika

A.Demirspor- Karagümrük: 12 dakika

Konyaspor-Alanyaspor: 17 dakika

Gaziantep FK-Beşiktaş: 12 dakika

Galatasaray- İstanbulspor: 16 dakika





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