MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanını izlemek üzere takım otobüsüyle görev yaptıkları birlikten alınan subay, er ve erbaşlar, tesislerde Teknik Direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Futbolcular da konuklarına imza dağıttı.

Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görevli subaylar tarafından Teknik Direktör Ersun Yanal’a plaket takdim edildi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken; görevli subay, er ve erbaşlar takım otobüsüyle birliklerine götürüldü.