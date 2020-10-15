Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.693 olduğunu belirten Bakan Koca, 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.077.773 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 342.143 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.080 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız