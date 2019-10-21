Çin’in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu’nda düzenlenen şampiyonada sanda kategorisi kadınlarda 48 kiloda Hayriye Türksoy, yarı finalde Mısırlı Yasmin Ewida’ya 2-0 yenildi ve bronz madalya aldı.

65 kiloda yarı finalde Cezayirli rakibi Saidi Yasmina ile karşılaşan milli sporcu Ece Çakır, rakibini nakavt ederek finale çıktı.

52 kiloda çeyrek final maçında Zeynep Alipaşaoğlu, Filipinli rakibi Jenifer Kilapio’yu 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Sanda kategorisi erkeklerde ise 80 kiloda Kırgız Zhoomart Keldeibai Uulu’yu 2-0 yenen Yunus Emre Batan ile 70 kiloda Hint Suraj Yadav’ı 2-0 yenen Nusret Kayhan Altınkaya, isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu Sefer Budaklı, 65 kiloda çeyrek finale yükselme maçında Özbek rakibi Akmal Rakhimov ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı ilk devrede üstün olan Budaklı, maç esnasında sakatlanmasından dolayı şampiyonadan elendi.

52 kilo çeyrek final maçında Mısırlı Mahmoud Gomaa ile karşılaşan Mehmet Demirci ise rakibine 2-0 yenilerek, şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada ayrıca Türk Milli Takımı, milli sporculara haksız muamele yapıldığı gerekçesiyle yönetimi protesto ederek taolu kategorisinde kalan müsabakalara katılmama kararı alıp yarışmadan çekildi.