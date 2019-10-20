Çin’in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu’nda düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası’nda sanda kategorisi kadınlarda 48 kiloda Hayriye Türksoy, ilk maçında Endonezyalı Rosalina Sımanjuntak ile karşılaştı. Hayriye Türksoy, mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Singapurlu Grace Wan Ting Solt ile 52 kiloda karşılaşan milli sporcu Zeynep Alipaşaoğlu ise rakibini 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Sanda kategorisi erkeklerde ise 65 kiloda milli sporcu Sefer Budaklı, ABD’li Vincent Meng ile karşılaştı. Rakibine karşı üstünlük sağlayan Sefer Budaklı mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Romanya’dan Petrisor Alexandru Dumbrava ile 70 kiloda karşı karşıya gelen Nusret Kayhan Altınkaya ise 2-0 galip geldi.
Sefer Budaklı ile Nusret Kayhan Altınkaya bu skorlarla rakiplerini geçerek, ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.
Şampiyonaya yarın sanda ve taolu kategorilerinde yapılacak mücadelelerle devam edilecek.