15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin’de başladı

Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası, açılış töreniyle başladı. Şanghay’daki Oriental Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde renkli koreografi eşliğinde wushu sporuna ilişkin çeşitli gösteriler sunuldu, bayrak geçit töreni yapıldı.

Danslarla devam eden açılış töreninde, çeşitli gösteriler sahnelendi. Wushunun tanıtımı için iplerle uçarak gösteri sunan sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı. 85 ülkeden 575 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, yarın müsabakalarla devam edecek.

Türkiye’den 13 sporcu katılıyor

Türkiye, 15. Dünya Wushu Şampiyonası’na 13 sporcuyla katılıyor. Milli sporcular Dursun Ali Çapoğlu, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Elif Akyüz, Ayşe Sude Akyüz, Mehmet Demirci, Sefer Budaklı, Nusret Kayhan Altınkaya, Yunus Emre Batan, Zeynel Aslan, Hayriye Türksoy, Zeynep Alipaşaoğlu ve Ece Çakır’ın mücadele edeceği şampiyona, 24 Ekim’de sona erecek.