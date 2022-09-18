Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Channel Regatta”nın 15.'sinin ikinci günün de iki yarış ile tamamlandı. Marmaris Körfez içinde yapılan yarışlarda aynı rota üzerinde şamandıraya kurallara uygun şekilde önce gelen tekne birincilik ipini göğüslemiş oldu. Gün içinde yapılan iki yarışta rüzgarın yer yer 12 knot hızına çıkması ile yarışmacılara ve sahilden izleyen vatandaşa keyifli görüntüler yaşattı. Yarışlar için İzmir’den gelen Banu Ayberk Ünal; "Burada yarışmak, yelken açmak özellikle bir kadın olarak müsabakalara katılmak çok güzel. Yarış boyunca hava ve rüzgar da güzeldi. Rüzgar yavaşlayınca yarış da yavaşlıyor" şeklinde konuştu.

Rodoslu yarışçılardan George Kanahanis ise "Ben ve ekibim Rodos'tan geldik, Her yıl bu yarışlara katılıyorum ve burada olmak çok güzel. Yarışlar ve rüzgar da ara ara sertleşti, gayet güzel yarış oldu" dedi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Komodoru Erol Algül, "Bugün ve dün komite teknesinden yarışı izledim. Dün çok güzel bir havada yarışın startını verdik ve koy dışına çıkıldı. Koy içinde ve koy dışında güzel bir hava hakimdi. Genelde güney batılı 11 -12 knot civarında bir hava vardı. Karga Taşı Adası'nın orada bir kesilme oldu rüzgarda ama ondan sonra devamı geldi ve start almaya başladık. Çok güzel bir yarış ile ilk günü tamamladık. Bugün ise koy içerisinde güzel bir rüzgar ile yarışa başladık. Birinci yarış yine normal koy içerisinde teknik bir yarıştı. Bu yarışın startı ile finişi arasında hiç rüzgar kesilmeden yaklaşık 10 -11 knot civarında eserek devam etti ve finişleri aldıktan sonra bir teknenin girişini biraz uzun süre bekledikten sonra ikinci yarışı başladık. Rüzgar aynı, değişen bir şey yok ve dışarıda rüzgarımız olmadığı için içerde yine aynı rotayı verdik ve kısa sürede de final aldık. Güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Umarım yarışçılar da aynı fikirdedir" dedi.

8 Türk, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 6 Yunan yelkenli teknenin mücadele ettiği yarışın ikinci gün sonuçları ise yarışların tamamlanması ile belli oldu. 3 farklı grupta yarışan teknelerden RC1 kategorisinde Avolare teknesi Dağhan Başpınar ve ekibi, RC2 kategorisinde Stormy teknesi ile Tunca Çalışkan ve ekibi, RC3 Kategorisinde Hollanda bayraklı Clavella teknesi ile Leo Kolf ve ekibi birinciliği kazandılar. Günün kazananlarına Marmaris Uluslararası Yat Kulübü bahçesinde saat 20.00 da düzenlenecek törende kupaları takdim edilecek.